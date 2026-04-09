Junges Trio verletzt 24-jährigen Mann beim Bahnhof Solothurn

Keystone-SDA

Drei junge Männer haben am Mittwochabend beim Bahnhof Solothurn einen 24-jährigen Mann angegriffen. Das Opfer erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ins Spital. Die Kantonspolizei nahm zwei Minderjährige und einen 19-Jährigen als mutmassliche Täter fest.

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(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen handelt sich um einen 17-jährigen Schweizer, einen 17-jährigen Deutschen und einen 19-jährigen Serben, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Der genaue Tathergang und das Motiv für diesen Vorfall seien Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die drei zunächst Unbekannten hatten um 19.35 Uhr den 24-Jährigen tätlich angegangen und mittelschwer verletzt, wie die Polizei weiter berichtete. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sei der Mann durch Passanten erstbetreut worden. Der Rettungsdienst habe den Verletzten ins Spital gebracht.

Beim Eintreffen der Polizei sei die Täterschaft bereits weg gewesen. Nach einer Fahndung seien die mutmasslichen Täter angehalten und vorläufig festgenommen worden.