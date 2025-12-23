Junglenkerin kollidiert mit zwei Autos in Lenzburg AG

Keystone-SDA

Eine junge Autofahrerin ist am Montagabend in Lenzburg AG mit zwei Autos kollidiert. Zunächst kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Auto, danach frontal mit einem weiteren. Laut Polizei könnte ein medizinisches Problem die Unfallursache sein.

(Keystone-SDA) Die 21-Jährige war gegen 19.00 Uhr auf der Hendschikerstrasse in Richtung Autobahnanschluss unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Sie sei mit ihrem Auto immer weiter auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die Unfallverursacherin und eine weitere Lenkerin wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. An allen drei beteiligen Autos entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Sie nahm der 21-Jährigen vor Ort den Führerausweis auf Probe ab. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.