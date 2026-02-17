Köniz will neuen Verwaltungsstandort an der Gartenstadtstrasse

Die Gemeinde Köniz möchte eine Liegenschaft an der Gartenstadtstrasse kaufen und dort einen neuen Verwaltungsstandort realisieren. Der Kaufpreis für das Areal beträgt 9,9 Millionen Franken. Das Parlament befindet im März über das Geschäft, das Volk im Juni 2026.

(Keystone-SDA) Die Könizer Verwaltung ist aktuell auf verschiedene Standorte verteilt. Weil für eine der Liegenschaften das Baurecht ausläuft, braucht die Gemeinde für die rund hundert Mitarbeitenden der Abteilung Soziales einen neuen Standort.

Die Parzelle an der Gartenstadtstrasse 1-5 mit einer Fläche von 5500 Quadratmetern biete die Möglichkeit, mehrere Standorte der Verwaltung zu zentralisieren, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag hervorgeht.

Die Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport und das Informatikzentrum könnten im neuen Gebäude integriert werden. Diejenigen Flächen, die die Gemeinde nicht selber benötigt, würden vermietet oder im Baurecht abgegeben.

Im Untergeschoss des neuen Gebäudes könnte eine Fernwärmezentrale erstellt werden, die Teile von Köniz und Liebefeld mit erneuerbarer Energie versorgt.

Nebst dem Kaufpreis ergeben sich laut Gemeinde jährliche Finanzierungskosten von rund 200’000 Franken. Aus Baurechtszinsen erwartet die Gemeinde jährliche Einnahmen in der Grössenordnung von 200’000 bis 400’000 Franken.

Das Parlament wird das Geschäft an seiner Sitzung vom 16. März 2026 beraten. Die Abstimmung ist für Juni 2026 geplant.

Die bestehenden Mietverträge auf dem Areal werden für zwei bis drei Jahre weitergeführt. In dieser Zeit nimmt die Gemeinde die Planungsarbeiten für den neuen Verwaltungsstandort in Angriff.

Über den Ausführungskredit für das neue Verwaltungsgebäude entscheiden wiederum die Stimmberechtigten. Sollten sie dem Kredit nicht zustimmen, würde die gesamte Fläche einer gewerblichen Nutzung zugeführt.