Küchenbrand in Thayngen SH – Keine Verletzten

Keystone-SDA

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Thayngen im Kanton Schaffhausen ist am frühen Ostermontag grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein Anwohner hatte einen seltsamen Geruch bemerkt und Alarm geschlagen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

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