Künstlerduo M.S.Bastian/Isabelle L. erhält Bieler Kulturpreis
Das international bekannte Künstlerduo M.S.Bastian/Isabelle L. wird von der Stadt Biel mit dem diesjährigen Kulturpreis ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Stadt ein über Jahrzehnte gewachsenes Werk, das weit über die Region hinaus strahlt.
(Keystone-SDA) Marcel Sollberger und Isabelle Laubscher arbeiten seit 2004 als Duo zusammen. Ihre künstlerische Handschrift sei unverkennbar, heisst es in einer Mitteilung der Stadtbehörden vom Freitag. Inspiriert ist sie von der Comic-Art der 1980-er Jahre. Im Werk verschmelzen aber auch weitere Einflüsse wie Pop-Art, Malerei, Skulptur und Installation.
Das Duo stellte international in renommierten Häusern aus wie etwa in der Fondation Vasarely in Aix-en-Provence in Frankreich oder im Egon Schiele Centrum in Cesky Krumlov in Tschechien. Auch im öffentlichen Raum, etwa an der Fassade der Gurtenbahn oder im Berner Konzertlokal Bierhübeli, sind Werke des Duos präsent.
«Die Stadt Biel freut sich, mit dem Kulturpreis 2025 eine längst überfällige Anerkennung ihres Lebenswerks auszusprechen – und ihre tiefe Verbundenheit mit der lokalen Kulturszene zu würdigen», schreiben die Behörden.
Eine weitere Auszeichnung geht an den Artspace Juraplatz. Mit dem Preis wird das langjährige Engagement des unabhängigen Offspaces für zeitgenössische Kunst gewürdigt. Die beiden Auszeichnungen werden am 10. September 2025 verliehen.
Der Bieler Kulturpreis ist mit 10’000 Franken dotiert. Im vergangenen Jahr wurde Nemo ausgezeichnet.