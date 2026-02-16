Kabelbrand legt Bahnverkehr zwischen Lausanne und Renens lahm

Keystone-SDA

Nach einem Kabelbrand ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen. Die SBB erwarten die Wiederaufnahme frühestens bis Montagmittag.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Aufgrund eines Brandes von rund 40 Kabeln im Bahnhof Lausanne ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen», teilten die Schweizerischen Bundesbahnen in einer Mitteilung mit, die in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde.

Wegen der erheblichen Schäden durch den Kabelbrand im Bahnhof Lausanne konnten seit dem Vorfall keine Züge auf diesem Abschnitt verkehren. «Die Fernverkehrszüge wenden in Renens und Lausanne. Zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens verkehren Ersatzbusse, und die Metro M1 habe ihren Betrieb am Montagmorgen bis 1.30 Uhr verlängert. Mitarbeitende seien vor Ort, um die Reisenden zu informieren», hiess es in der Mitteilung der SBB weiter.

Pyrotechnischer Gegenstand aus Fan-Zug geworfen

Die Ursache des technischen Vorfalls sei noch nicht abschliessend geklärt. Nach ersten Untersuchungen, die in der Mitteilung zitiert werden, soll ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Fan-Zug geworfen worden sein.

Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.

Ein genauer Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des regulären Betriebs ist laut SBB noch nicht bekannt. Das Unternehmen rät davon ab, mindestens bis Montagmittag zwischen Lausanne und Renens zu reisen. Keine Angaben machte es zur Zahl der betroffenen Züge oder Reisenden.