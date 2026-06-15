Kanton Bern erstmals Ehrengast am jurassischen Marché-Concours

Keystone-SDA

Mit über 200 Pferden und mehr als 600 Mitwirkenden präsentiert sich der Kanton Bern im August als Ehrengast am Marché-Concours im jurassischen Saignelégier. Das ist keine Selbstverständlichkeit, waren die Kantone Bern und Jura doch jahrzehntelang in der politischen Jurafrage zerstritten.

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(Keystone-SDA) Bern ist denn auch der einzige Schweizer Kanton, der noch nie Ehrengast an der bedeutendsten Pferdeveranstaltung der Schweiz im jurassischen Saignelégier war.

Mit dem Kantonswechsel von Moutier zum Jura auf Anfang Jahr gilt die umkämpfte Jurafrage nun aber als gelöst. Beide Kantone schlagen derzeit freundschaftliche und versöhnlichere Töne an.

«Der Ehrengastauftritt ist für uns eine grosse Freude und Wertschätzung. Er stärkt die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Kantonen Bern und Jura und zeigt gleichzeitig die Bedeutung der Pferdekultur für unseren Kanton», wird SVP-Regierungsrat Raphael Lanz in einer Mitteilung der kantonalen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vom Montag zitiert.

Diese Verbundenheit unterstrich auch Vincent Wermeille, Präsident des Marché-Concours: «Uns verbindet eine gemeinsame Geschichte und eine lebendige Pferdekultur, die in beiden Kantonen tief verwurzelt ist.» Berner Pferdezüchter waren stets am Marché-Concours anzutreffen – «schon immer», wie Wermeille der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Ende April sagte. Die politisch umkämpfte Jurafrage verunmöglichte aber eine offizielle Teilnahme Berns als Gastkanton.

Im Galopp

Bern gilt mit rund 20’000 Pferden, Ponys und Eseln als grösster Pferdekanton der Schweiz. Pferde prägen den Kanton seit jeher und spielen in Landwirtschaft, Tourismus, Sport, Ausbildung und Handwerk eine wichtige Rolle.

Der Ehrengastauftritt Berns steht unter dem Motto «Berne au galop», also Bern im Galopp. Mit dem Motto wollen die Verantwortlichen Bewegung, Dynamik und eine gelebte Pferdekultur zum Ausdruck bringen, wie aus der Mitteilung des Kantons weiter hervorgeht.

Gleichzeitig stehe das Motto für einen modernen, zukunftsgerichteten Kanton, der seine Traditionen pflege und zugleich offen für Neues sei, sagte Michael Gysi, Vorsteher des Amts für Landwirtschaft und Natur laut Mitteilung.

Der Kanton Bern präsentiert am Marché-Concours Pferdedarbietungen, regionales Brauchtum, Musik und traditionelles Handwerk. Höhepunkte sind der grosse Festumzug am Sonntag und die Auftritte zahlreicher Pferdesport- und Zuchtorganisationen. Den Auftakt des Umzugs macht Bern mit einem traditionellen Alpabzug. Ausserdem sind über 20 Sujets aus allen bernischen Regionen zu sehen.