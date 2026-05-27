Kanton Bern stellt Aaredelta am Bielersee unter Schutz

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat das Mündungsdelta der Aare im Bielersee und seine angrenzenden Uferabschnitte unter Schutz gestellt. Das Gebiet umfasst Flachwasserzonen, Feuchtgebiete, Auenlebensräume und Teile des Strandbodens in den Gemeinden Lüscherz, Hagneck und Täuffelen-Gerolfingen.

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(Keystone-SDA) Damit hat die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion die Schutzgebiete «Aaredelta Hagneck» und «Seestrand Lüscherz» verbunden, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dem neuen Naturschutzgebiet «Aaredelta am Bielersee» waren Einspracheverhandlungen vorausgegangen. Das Amt für Landwirtschaft und Natur habe Entwürfe überarbeitet und nach Lösungen gesucht, «um die Schutzziele zu erreichen und wo immer möglich den Anliegen der betroffenen Gemeinden und der Interessengruppen entgegenzukommen».

Die nun beschlossene Lösung ermöglicht es, die Natur zu schützen und aufzuwerten, ohne dass traditionelle Freizeitnutzungen unnötig eingeschränkt werden, wie es weiter hiess.

Im November 2024 hatte die «IG Südufer» eine Petition mit fast 6700 Unterschriften gegen die Revision der Schutzbeschlüsse eingereicht. Sie kritisierte darin, dass der Zugang zum Bielersee für die Bevölkerung zu stark eingeschränkt werde.

Die alten Schutzbeschlüsse der Gebiete Hagneck und Lüscherz stammten aus den Jahren 1954 und 1972. Sie waren gemäss Kanton nicht mehr zeitgemäss.