Kanton Bern unterstützt Sikypark mit Beitrag aus Lotteriefonds

Keystone-SDA

Der Kanton Bern unterstützt 17 Projekte mit insgesamt rund 1,56 Millionen Franken aus dem Lotterie- und dem Sportfonds. 272'000 Franken gehen an den Sikypark-Zoo in Crémines im Berner Jura, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Betrag fliesst in den Bau eines neuen Multifunktionsgebäudes im Sikypark. Das Gebäude soll die Versorgung der Tiere des Parks optimieren, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schrieb. Der Sikypark rette jährlich 2000 Tiere aus Notsituationen.

Weitere 34’000 Franken sprach der Regierungsrat für den Relaunch der Webseite von Inclusion Handicap in Bern. Die Webseite soll künftig für Menschen mit Seh- und Höreinschränkungen sowie mit kognitiven oder motorischen Einschränkungen eine optimale Barrierefreiheit bieten. Inclusion Handicap ist der Dachverband der Behindertenorganisationen.

Der Kanton Bern unterstützt mit Beiträgen aus dem Lotteriefonds Projekte aus den Bereichen Kultur, Denkmalpflege, Natur und Umwelt sowie Gesellschaft und Sport.