Kanton Bern weitet Feuerverbot aus

Keystone-SDA

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Neu gilt auch in den Berner Verwaltungskreisen Bern-Mittelland und Emmental ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Der Kanton hat sein Feuerverbot am Donnerstag auf sechs Verwaltungskreise ausgeweitet.

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(Keystone-SDA) In den Verwaltungskreisen Berner Jura, Biel, Seeland, Oberaargau, Bern-Mittelland und Emmental herrscht eine grosse Waldbrandgefahr (Gefahrenstufe 4), wie die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben.

Ausserhalb der Verbotszonen – im Berner Oberland und in Thun – darf Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht entfacht werden. Bei Wind soll ganz darauf verzichtet werden.

Das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren überwache die Situation laufend, hiess es weiter. Eine Neubeurteilung der Lage sei für den kommenden Donnerstag, 16. Juli, vorgesehen.