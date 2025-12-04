Kanton Bern will nationale Regeln für Busseninkasso bei Mietautos

Keystone-SDA

Der Kanton Bern setzt sich beim Bund für eine nationale Regelung für das Busseninkasso bei ausländischen Mietautofahrenden ein. Zwar sind die Autovermieter seit 2023 verpflichtet, Personendaten der Mietenden bekannt zu geben. Doch in der Praxis genüge dies oft nicht.

(Keystone-SDA) Das Berner Kantonsparlament überwies daher in der Herbstsession 2025 eine Forderung nach einer nationalen Regelung des Busseninkassos. Dazu braucht es eine Änderung des Bundesrechts, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Mit der heute bestehenden Praxis müssten Gemeinden und Kantone erhebliche finanzielle Ausfälle hinnehmen. Eine national einheitliche Regelung würde zudem die Verkehrssicherheit stärken und eine rechtliche Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmenden gewährleisten, heisst es bei der Sicherheitsdirektion.