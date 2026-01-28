Kanton Solothurn saniert Strasse in Kienberg nach Hangrutschen

Keystone-SDA

Die Anwilerstrasse in Kienberg SO wird für knapp sieben Millionen Franken saniert. Der Solothurner Kantonsrat hat am Mittwoch den dafür nötigen Verpflichtungskredit einstimmig gutgeheissen.

(Keystone-SDA) Das Projekt betrifft den Strassenabschnitt von der Dorfeinfahrt bis zum Brunnackergraben im Dorfzentrum. Die Arbeiten umfassen einen rund 540 Meter langen Teil der Kantonsstrasse, die Kienberg mit Anwil BL verbindet und als wichtige lokale Verbindungsstrasse gilt.

Der Sanierungsbedarf sei offensichtlich, hielt unter anderem Heinz Flück (Grüne) in der kurzen Debatte fest. Bereits der Regierungsrat hatte in seinem Antrag festgehalten, dass sich die Anwilerstrasse seit Jahren in einem schlechten Zustand befinde.

Belagsschäden sowie Risse und zahlreiche Flickstellen zeugten von wiederkehrenden Hangbewegungen, welche die Strasse belasten. Auch die sechs Stützmauern müssten ersetzt werden, da sie wegen des anhaltenden Hangdrucks mittlerweile statische Mängel aufweisen.

Strasse wird durchgehend verbreitert

Mit der Sanierung wird die Strasse durchgehend auf rund 6,5 Meter verbreitert, damit sich auch zwei Lastwagen oder Busse sicher begegnen können. Verbessert wird zudem die Situation für Fussgängerinnen und Fussgänger. Bislang existiert lediglich auf einem Teilstück ein Trampelpfad in Form eines Kieswegs. Neu soll ein durchgehender Gehweg entstehen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 6,7 Millionen Franken, wovon nach Abzug bereits bewilligter Projektierungskosten ein Verpflichtungskredit von 5,86 Millionen Franken verbleibt. Dieser wurde vom Kantonsrat definitiv bewilligt. Der Baubeginn ist in diesem Jahr vorgesehen. Die Arbeiten werden sich über mehrere Jahre erstrecken.