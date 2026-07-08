Kanton Thurgau beschliesst ein Feuerverbot im Wald

Keystone-SDA

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Der Kanton Thurgau hat ab Mittwochmittag ein Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern erlassen. Es gilt neu die Stufe vier und damit eine grosse Waldbrandgefahr.

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(Keystone-SDA) Es seien nur wenige Regentropfen auf das Kantonsgebiet gefallen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Der Oberboden in den Wäldern, aber auch die Wiesen und Äcker seien sehr trocken. Die Bäume in den Wäldern zeigten Stresssymptome, ihre Blätter verfärbte sich aufgrund der Trockenheit.

Ab Mittwochmittag gilt deshalb ein vorübergehendes Verbot für das Entfachen von Feuern oder das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern oder Rauchwaren im Wald und im Umkreis von 50 Metern um die Wälder. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gas- und Elektrogrills.