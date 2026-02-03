Kanton Waadt hinterfragt die Wirkung der Wolfsabschüsse

Keystone-SDA

Die Waadtländer Behörden haben in der vergangenen Regulierungsphase zehn Wölfe getötet. Doch die Nutztierrisse sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Deshalb wollen die Behörden nun die Wirksamkeit der Wolfsabschüsse untersuchen lassen.

1 Minute

(Keystone-SDA) 160 Nutztierrisse registrierte der Kanton Waadt im Jahr 2025, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess. Im Gebiet leben geschätzt etwa zwanzig Wölfe in drei Rudeln.

Im vergangenen Jahr seien sechs Festangestellte und zwanzig Wildhüterinnen und Wildhüter auf Abruf für die Wolfsjagd eingesetzt worden. Teilweise auf Kosten anderer wichtiger Aufgaben, etwa im Bereich der Bewirtschaftung weiterer Schaden verursachender Tierarten, so die Behörden.

Es seien also erhebliche Mittel eingesetzt worden seien, und trotzdem hätten die Risszahlen nicht merklich abgenommen. «Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen laufend zu überprüfen. Um die Auswirkungen der Regulierung objektiv zu bewerten, hat der Kanton beschlossen, die Stiftung Kora mit einer entsprechenden Analyse zu beauftragen», schrieb der Kanton Waadt.

Untersucht werden sollen insbesondere die Effekte auf die Anzahl der Nutztierrisse sowie auf das Verhalten der Wölfe.