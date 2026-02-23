Kantonspolizei Freiburg schnappt drei junge Einbrecher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Freiburg hat am Sonntagabend in Villars-sur-Glâne drei junge Einbrecher gefasst. Sie stellte sie nach kurzer Flucht, wie sie mitteilte.

(Keystone-SDA) Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Tea-Room informiert. Als die Einbrecher auf die Polizei aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht.

Bei den drei Personen handelte es sich um zwei Schweizer im Alter von 16 und 18 Jahren und um einen 17-Jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen. Sie gaben bei der Einvernahme ihre Beteiligung an der Tat zu.

Die Polizei setzte sie im Anschluss wieder auf freien Fuss. Sie wurden beim Jugendstrafgericht und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.