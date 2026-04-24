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Kantonspolizei nimmt mutmasslichen Drogendealer in Trimbach SO fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Donnerstag in Trimbach SO einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Sie stellte bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung 2,5 Kilogramm Heroin, gegen 100 Gramm Kokain, über 2,5 Kilogramm Streckmittel und mehrere Tausend Franken sicher.

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(Keystone-SDA) Der 30-jährige Albaner befinde sich für weitere Ermittlungen in Haft, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Festnahme sei in einer koordinierten Aktion zwischen Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei erfolgt.

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