Kantonspolizei St. Gallen erwischt zwei Raser

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat bei Geschwindigkeitskontrollen in Ricken und Oberbüren einen Autofahrer und einen Motorradfahrer angehalten, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Beiden wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

(Keystone-SDA) An der Rapperswilerstrasse in Ricken wurde am Freitagnachmittag nach 15 Uhr ein Auto mit 154 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Am Steuer sass ein 27-jähriger im Kanton St. Gallen wohnhafter Serbe.

Auf der Niederbürerstrasse in Oberbüren wurde am Freitagabend zudem ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen. Beim Lenker handelte es sich um einen im Kanton Zürich wohnhaften 21-jährigen Schweizer. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.