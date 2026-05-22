Kantonspolizei verhaftet Mann nach versuchtem Raub in Aarau

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Donnerstag einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Schweizer soll zuvor versucht haben, die Migrolino-Filiale am Bahnhofplatz in Aarau auszurauben.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 14 Uhr hat der zunächst unbekannte Mann die Migrolino-Filiale am Bahnhofplatz in Aarau betreten, wie der Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Freitag zu entnehmen war. Mit einem weissen Kleidungsstück vermummt und mit einem Stein bewaffnet, habe der Mann von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Nachdem diese der Forderung nicht nachgekommen seien, habe der Täter einem Mitarbeiter mit dem Stein ins Gesicht geschlagen und sei zu Fuss geflüchtet.

Zeitgleich sei eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau mit einem Patrouillenfahrzeug auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kreuzplatz unterwegs gewesen. Dabei bemerkten die Polizisten laut Medienmitteilung eine vermummte Person, die die Bahnhofstrasse in Richtung Laurenzenvorstadt überquerte.

Die Stadtpolizei habe umgehend die Verfolgung aufgenommen und den Mann wenig später unweit des Tatorts angehalten und kontrolliert. Abklärungen hätten ergeben, dass der Mann dem Signalement der Überwachungsaufnahmen entsprach und einen Stein mit sich führte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Täter ohne Beute geflüchtet.

Der betroffene Mitarbeiter habe nach dem Angriff über Schmerzen am Kopf geklagt. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.