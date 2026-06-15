Kantonspolizei Zürich zeigt dutzende Personen wegen lauten Autos an

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat an zwei Wochenenden 57 Personen wegen zu lauten Autos oder gravierender technischer Mängel an den Fahrzeugen angezeigt. Bei den Kontrollen im Oberland zog sie zudem 25 Fahrzeuge ein.

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(Keystone-SDA) Die Mängel umfassten unzulässige Veränderungen an Abgasanlagen und Manipulationen an Motorsteuergeräten, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Die Kontrollen fanden an den Wochenenden vom 6. und 7. sowie 12. und 13. Juni statt.