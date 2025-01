Karin Keller-Sutter trifft österreichischen Bundespräsidenten

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich am Freitag in Wien mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen getroffen. Für die Schweizerin ist es die erste Auslandsreise in ihrem Präsidialjahr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wichtige Gesprächsthemen waren die partnerschaftlichen bilateralen Beziehungen, die Europapolitik sowie aktuelle geopolitische Fragen, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mitteilte. Die beiden Seiten betonten, dass die traditionell guten Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich in den vergangenen Jahren unter anderem in den Bereichen Sicherheit und Migration weiter vertieft werden konnten.

Van der Bellen informierte Keller-Sutter ausserdem über die jüngsten Entwicklungen in der Innenpolitik und den Prozess der Regierungsbildung, wie das EFD weiter schrieb. Gesprächsgegenstand sei auch die Sicherheitslage in Europa und die Wahl der Schweiz als Vorsitzende der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) im Jahr 2026 gewesen.