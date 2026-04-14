Kartoffeln landen in Sevelen SG wegen Unfall auf der Strasse

Keystone-SDA

Wegen eines Ausweichmanövers in Sevelen ist am Montagvormittag ein Traktor samt Anhänger gekippt. Die im Anhänger geladenen Kartoffeln verteilten sich auf der Fahrbahn. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei mehrere tausend Franken.

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(Keystone-SDA) Ein 56-jähriger Mann wich auf einer Hauptstrasse mit seinem Traktor samt Anhänger einem Auto aus, das von rechts in die Strasse eingebogen und nicht vortrittsberechtigt gewesen sei. Das schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung.

Der Traktor samt Anhänger geriet ins Schleudern und kippte auf die rechte Seite. Die Hauptstrasse wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Verletze gab es keine.

Der genaue Unfallhergang sei derzeit unklar. Die Polizei klärt diesen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ab.