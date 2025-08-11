Katze von Star-Köchin Meta Hiltebrand gestorben

Keystone-SDA

Star-Köchin Meta Hiltebrand trauert um ihre geliebte Katze Pilu. Das 22-jährige Tier, das sie vor über 15 Jahren aus einem Tierheim holte, ist gestorben.

(Keystone-SDA) Sie sei dankbar für die Liebe und Kraft, die die Katze ihr in all den 15 gemeinsamen Jahren geschenkt habe, schrieb Hiltebrand auf Instagram, wie der «Blick» meldet. Die 42-jährige Zürcherin habe bisher drei Katzen mit den Namen Amy, Flöckli und Pilu gehabt.

Hiltebrands geliebte Katze Pilu habe in den letzten Jahren ihres Lebens keine Zähne mehr gehabt. Einmal sei das Tier vom Balkongeländer gefallen.Glücklicherweise kam die Katze mit dem Schrecken davon.