The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Katze von Star-Köchin Meta Hiltebrand gestorben

Keystone-SDA

Star-Köchin Meta Hiltebrand trauert um ihre geliebte Katze Pilu. Das 22-jährige Tier, das sie vor über 15 Jahren aus einem Tierheim holte, ist gestorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie sei dankbar für die Liebe und Kraft, die die Katze ihr in all den 15 gemeinsamen Jahren geschenkt habe, schrieb Hiltebrand auf Instagram, wie der «Blick» meldet. Die 42-jährige Zürcherin habe bisher drei Katzen mit den Namen Amy, Flöckli und Pilu gehabt.

Hiltebrands geliebte Katze Pilu habe in den letzten Jahren ihres Lebens keine Zähne mehr gehabt. Einmal sei das Tier vom Balkongeländer gefallen.Glücklicherweise kam die Katze mit dem Schrecken davon.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft