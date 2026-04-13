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Kinderspital Zürich schliesst 2025 mit 20,8 Millionen Plus ab

Keystone-SDA

Das Zürcher Kinderspital hat 2025 dank Kantonsgeldern, Spenden und Sondereffekten mit einem Gewinn von 20,8 Millionen Franken abgeschlossen. Im Spitalbetrieb resultierte jedoch ein Verlust von 4,7 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Allerdings konnte der Verlust im Spitalbetrieb damit reduziert werden. Im Vorjahr machte das Kispi noch 14,5 Millionen Franken Minus. Grund für das kleinere Defizit seien «konsequent» umgesetzte betriebswirtschaftliche Massnahmen, teilte das Kispi am Montag mit.

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