Klagen gegen Trumps Aus für Staatsangehörigkeit durch Geburt

Der Plan von US-Präsident Donald Trump, das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abzuschaffen, stösst auf Widerstand. Bürgerrechts-Organisationen reichten eine Klage gegen den Präsidentenerlass ein, mit dem Trump das sogenannte Birthright abschaffen will. Zudem verkündete der Justizminister des Bundesstaates New Jersey, Matt Platkin, dass 18 US-Bundesstaaten, der District of Columbia und die Stadt San Francisco Trump und seine Regierung wegen der "unrechtmässigen Anordnung" verklagen. "Präsidenten können die Verfassung und jahrhundertealte Rechtsprechung nicht mit einem Federstrich ausser Kraft setzen", sagte der Demokrat.