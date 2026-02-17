Kleinmotorradfahrer bei Unfall in der Stadt Luzern schwer verletzt

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern hat sich am Dienstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Auto und einem dreirädrigen Kleinmotorrad ereignet. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde dabei erheblich verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué passierte der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der Sternmattstrasse. Eine Autofahrerin fuhr talwärts Richtung Steghof und bog bei einer Einmündung nach links ab. Dabei stiess sie mit dem Kleinmotorrad, das in Richtung Geissensteinring unterwegs war, zusammen.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr der Stadt Luzern regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10’000 Franken.