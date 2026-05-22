Klimastreik nimmt an Demo in Bern die SVP ins Visier

Keystone-SDA

Mehr als 2000 Menschen haben am Freitagabend in Bern für Klimagerechtigkeit und gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der Bewegung Klimastreik Bern.

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(Keystone-SDA) Menschen unter 25 Jahren waren in der Mehrzahl, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Auf mitgeführten Transparenten waren Slogans zu lesen wie «CO2 statt Menschen deckeln» und «Unser Problem sitzt nicht im Schlauchboot, sondern im Privatjet».

Der Klimastreik warf der SVP in seinem Aufruf vor, sie betreibe mit ihrer 10-Millionen-Schweiz-Initiative ein Ablenkungsmanöver. Mit ihrer Initiative gebe sie vor, sich gegen überfüllte Züge, zu hohe Mieten und für Umweltschutz einzusetzen.

Gleichzeitig sei es die SVP, die beim öffentlichen Verkehr, im Sozialwesen und beim Klimaschutz sparen wolle. Statt Abschottung brauche es mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und für eine nachhaltige Energiewende.

Die Organisatorinnen und Organisatoren sprachen am Abend in einer Mitteilung von 5000 Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am 14. Juni über die Zuwanderungsinitiative.