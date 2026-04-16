Knabe bei Unfall mit Auto in Fislisbach AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein vortrittsberechtigtes Auto hat einen elfjährigen Jungen auf einem E-Trottinett auf der Birmenstorferstrasse in Fislisbach AG erfasst. Ein Rettungshelikopter hat den Jungen ins Kinderspital Zürich geflogen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, um 19.20 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der 57-jährige Autofahrer sei in Fislisbach in Richtung Rütihof gefahren. Auf einem Feldweg nach der Bahnunterführung habe sich der Knabe auf dem E-Trottinett genähert. Von links kommend sei er auf die Strasse gefahren und mit dem Auto zusammengestossen.

Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand des Jungen liegen laut Medienmitteilung nicht vor. Die Umstände des Unfalls seien noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau sei bis weit in die Nacht hinein mit «vertieften Ermittlungen auf der Unfallstelle» beschäftigt gewesen.

Der Automobilist sei mit einem Schrecken davongekommen. Beide Fahrzeuge seien beschädigt worden.