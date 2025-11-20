The Swiss voice in the world since 1935
Komax leitet Patentverletzungsverfahren gegen Konkurrenten ein

Keystone-SDA

Die Komax Gruppe hat gegen den chinesischen Konkurrenten Hacint Intelligence Technology eine Klage eingereicht. Das Luzerner Unternehmen wirft den Chinesen die Verletzung mehrerer Patente vor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Komax verfüge über ein globales Portfolio an geistigem Eigentum mit über 1200 Patenten, Gebrauchsmustern und Designrechten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Diese Rechte könnten auch die von den Maschinen ausgeführten Verfahren und daraus gewonnene Produkte schützen.

Weitere Details nannte der Kabelverarbeitungsmaschinenhersteller aus Dierikon keine.

