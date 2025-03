Komiker Kaya Yanar beantragt den Schweizer Pass

Keystone-SDA

Der deutsche Komiker Kaya Yanar hat den Schweizer Pass beantragt. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln lebt bereits seit über zehn Jahren in der Schweiz.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Landschaft, meine Frau, meine Familie, das politische System, die Freundlichkeit, die Pünktlichkeit der SBB und dass die Schweiz komplett erschlossen ist», antwortete Yanar in einem Interview mit der «Glückspost» auf die Frage, was er an der Schweiz liebt. Aber es gibt auch Dinge, die den Comedian an seiner Wahlheimat stören.

«Ich als frischgebackener Vater hätte gerne ein bisschen mehr Unterstützung», sagte Yanar. Seine Freunde seien nicht prominent und verdienten ihr Geld ganz normal. Bei ihnen müsse die Frau zu Hause bleiben, weil die Kita-Plätze so teuer seien. «Würden sie arbeiten, ginge ein Grossteil des Geldes für die Kinderbetreuungsstätte drauf. Das kenne ich aus Deutschland anders», ergänzte der Komiker.

Yanar wurde 1973 in Frankfurt am Main geboren und wurde 2001 durch seine TV-Show «Was guckst du?!» bekannt. 2018 heiratete er seine langjährige Schweizer Freundin. Das Paar lebt in der Nähe von Zürich und hat zwei Kinder.