Komitee ergreift Referendum gegen Sanierung des Kunstmuseums Bern

Keystone-SDA

Ein überparteiliches Komitee hat das Referendum gegen den kantonalen Projektierungskredit für die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseums in Bern ergriffen. Das Komitee setzt sich aus Politikern aus SVP, EDU und GLP zusammen.

(Keystone-SDA) «Das geplante Projekt sprengt jedes vernünftige Mass», schrieb das Komitee «Nein zum Millionen-Luxusprojekt Eiger» am Mittwoch in einer Mitteilung. Der vom Kantonsparlament kürzlich beschlossene Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken sei zu hoch. Damit trage der Kanton bei den Projektierungskosten fast die gesamte Last.

Der Kanton werde mit 81 von 147 Millionen Franken bereits beim Gesamtprojekt den grössten Teil übernehmen. «Gleichzeitig besteht keinerlei Planungssicherheit, ob die Gesamtkosten tatsächlich eingehalten werden können», schrieb das Komitee weiter. Es drohe «ein Fass ohne Boden».

Weiter kritisierte das Komitee die Rolle der Stadt. «Während der Kanton Bern als Hauptfinanzierer vorgesehen ist, beteiligt sich die Standortgemeinde Bern nicht an den Baukosten». Die Stadt stelle lediglich ein Gebäude zur Verfügung, das aber für 19 Millionen Franken saniert werden müsse.

Das Komitee forderte weiter «eine integrative Planung von Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee (ZPK), um Synergien zu nutzen und Doppelspurigkeiten zu vermeiden». Auch beim ZPK würden in den nächsten Jahren Investitionen über «dutzende Millionen» anstehen.

«In Zeiten steigender Ausgaben für Bildung und Soziales ist es unhaltbar, Steuergelder in Prestigebauten zu lenken.» In der Kunst entstehe Wirkung «nicht durch Beton und Millionen, sondern durch Geist, Offenheit und Experimentierfreude», so das Komitee.

Private, Stiftungen, Wirtschaft und Lotteriefonds beteiligen sich

Das Berner Kantonsparlament hatte sich in seiner Herbstsession im September mit 91 Ja- zu 44 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen für den Projektierungskredit ausgesprochen.

Das Berner Kunstmuseum soll umfassend saniert und erweitert werden. Das Siegerprojekt «Eiger» beinhaltet die Sanierung des Stettlerbaus und die Erstellung eines Ersatzneubaus für den Atelier-5-Bau sowie die Sanierung des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6.

Von den Gesamtkosten übernehmen Private, Stiftungen, die Wirtschaft und der Lotteriefonds 40 Prozent. Für die ordentlichen Staatsmittel von 81 Millionen Franken gibt es ein Kostendach.