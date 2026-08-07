Konsumentenstimmung setzt Erholung im Juli fort

Keystone-SDA

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Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Juli erneut verbessert. Sie verharrt allerdings weiterhin klar im negativen Bereich.

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(Keystone-SDA) Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung lag im Juli 2026 lag bei -32,8 Punkten nach -35,8 Punkten im Juni, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr lag der Index um 2,0 Punkte tiefer.

Negativer als noch ein Jahr zuvor wird weiterhin die vergangene finanzielle Lage beurteilt, hier liegt der Index bei -43,9 Punkten, nach -40,6 im Vorjahr. Auch die erwartete finanzielle Lage hat sich von auf -31,5 Punkte verschlechtert nach -27,9 vor Jahresfrist. Nur leicht schlechter wird die Beurteilung der erwarteten Wirtschaftsentwicklung beurteilt, wo der Index auf -36,7 von -36,4 Punkte sank.

Trotz der weiteren leichten Erholung im Vergleich zum Juni bleibt die Konsumentenstimmung auf historisch tiefem Niveau. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.