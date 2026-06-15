Konsumentenstimmung setzt Erholung im Mai fort

Keystone-SDA

Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Mai etwas verbessert. Jedoch verharrt die Konsumentenstimmung weiterhin klar im negativen Bereich.

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(Keystone-SDA) Konkret stieg der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf -38,1 Punkte, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Mai vor einem Jahr lag der Index um 1,6 Punkte tiefer.

Unter dem Niveau von Mai 2025 liegen die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» und «Erwartete finanzielle Lage». Kaum verändert haben sich dagegen die Teilindizes «vergangene finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen».

Negativer wird insbesondere die erwartete Wirtschaftsentwicklung beurteilt, hier liegt der Index bei -45,9, nach -42,9 im Vorjahr. Auch die erwartete finanzielle Lage der Konsumenten hat sich von -30,3 auf -33,8 verschlechtert. Etwas besser wird einzig die vergangene finanzielle Lage beurteilt, welche sich von -44,8 auf -44,2 erhöhte.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Konsumentenstimmung auf historisch tiefem Niveau. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.