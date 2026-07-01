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Kräftige Gewitter überziehen Berner Oberland und Region Bern

Keystone-SDA

Kräftige Gewitter haben das Berner Oberland und die Region Bern seit Dienstagabend überzogen. Die Kantonspolizei Bern hatte am Mittwochmorgen zunächst keine Kenntnis von Verletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Dienstagabend waren es das Oberland und die Region Thun, die von einem Gewitter heimgesucht wurden. In der Nacht auf Mittwoch entlud sich über der Stadt Bern eine Gewitterzelle, wie ein Sprecher von Meteo Schweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Am Mittwochvormittag schliesslich bildete sich eine kräftige Gewitterlinie vom Hochrhein bis in den Kanton Freiburg quer über das Mittelland. Die Stadt Bern war vom intensiven Regen am stärksten betroffen, wie es bei Meteo Schweiz weiter hiess.

Bei der Polizei waren bis am Mittwochmorgen elf Meldungen aus dem Berner Oberland und eine aus der Region Bern eingegangen, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Dabei habe es sich vorwiegend um umgefallene Bäume oder Wassereinbrüche in Gebäuden gehandelt.

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