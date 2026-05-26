Krankenkassenprämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen

Keystone-SDA

Um zusätzliche 247 Franken pro Kopf sind die Gesundheitskosten im vergangenen Jahr gestiegen. Dieser Trend wird sich laut dem Bund auch im laufenden Jahr fortsetzen. Die Prämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen.

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(Keystone-SDA) Diese Aussagen machten die Expertinnen und Experten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) am Dienstag an einem Mediengespräch in Bern. «Wir gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Prämien ungefähr gleich wie die Kosten wachsen werden», sagte Philipp Muri, Leiter Abteilung Versicherungsaufsicht. Die Versicherer gingen für das Jahr 2026 aktuell von einer Kostensteigerung von knapp 5 Prozent aus.

Im ersten Quartal betrug das Kostenwachstum laut BAG rund 2,9 Prozent. Die Gründe dafür seien zahlreich und bekannt: etwa die Demografie, der medizinische Fortschritt sowie das Mengenwachstum. «Kostendämpfung bleibt deshalb eine Daueraufgabe», sagte Kristian Schneider, stellvertretender BAG-Direktor.