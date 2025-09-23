The Swiss voice in the world since 1935
Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich um 5,2 Prozent

Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Kanton Zürich mit 5,2 Prozent etwas stärker an als im Schweizer Durchschnitt. Die mittlere Prämie im Kanton Zürich liegt mit 385 Franken jedoch weiterhin unter dem Schweizer Durchschnitt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch nach dem am Dienstag vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Prämienerhöhungen 2026 fällt die Prämienbelastung im Kanton Zürich im Vergleich zu anderen städtisch geprägten Kantonen mit Universitätsspitälern etwas tiefer aus, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte.

Die Prämienentwicklung im Kanton Zürich wird laut Mitteilung beeinflusst durch kostentreibende Faktoren wie die hohe Inanspruchnahme von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, höheren Tarifen sowie dem Wachstum bei Spitex-Leistungen und psychotherapeutischen Behandlungen.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

