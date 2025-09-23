Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich um 5,2 Prozent
Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Kanton Zürich mit 5,2 Prozent etwas stärker an als im Schweizer Durchschnitt. Die mittlere Prämie im Kanton Zürich liegt mit 385 Franken jedoch weiterhin unter dem Schweizer Durchschnitt.
(Keystone-SDA) Auch nach dem am Dienstag vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Prämienerhöhungen 2026 fällt die Prämienbelastung im Kanton Zürich im Vergleich zu anderen städtisch geprägten Kantonen mit Universitätsspitälern etwas tiefer aus, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte.
Die Prämienentwicklung im Kanton Zürich wird laut Mitteilung beeinflusst durch kostentreibende Faktoren wie die hohe Inanspruchnahme von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, höheren Tarifen sowie dem Wachstum bei Spitex-Leistungen und psychotherapeutischen Behandlungen.