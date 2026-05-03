Krawalle in der Stadt Zürich im Nachgang des 1. Mai

Keystone-SDA

In der Zürcher Innenstadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten waren Linksextreme für die Krawalle verantwortlich.

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(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es Ausschreitungen gegeben habe. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht, stellte aber weitere Informationen im Laufe des Tages in Aussicht.

Zuerst über die Krawalle berichtet hatte das Onlineportal 20minuten.ch. Demnach zogen mehrere Dutzend meist vermummte Personen durch die Stadt. Die Demonstrierenden hätten Feuerwerkskörper gezündet und Abfall in Brand gesetzt. Zudem hätten sie die Polizei mit Flaschen, Steinen und Böllern beworfen. Die Polizei ihrerseits habe Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt.