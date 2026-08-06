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Kuhherde attackiert in Flumserberg SG einen Wanderer

Keystone-SDA

Mehrere Mutterkühe haben am Mittwochnachmittag auf der Tannenbodenalp in Flumserberg SG einen 64-jährigen Wanderer angegriffen. Der Mann verletzte sich dabei erheblich, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte. Die Rega flog ihn ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann gab an, auf einem Wanderweg unvermittelt von der Kuhherde angegriffen worden zu sein, als er mit seiner Tochter und seinem Sohn unterwegs war. In der Zwischenzeit wurde die entsprechende Stelle des Wegs laut Mitteilung umzäumt.

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