KWO versorgen mehrere hunderttausend Menschen mit Strom

Keystone-SDA

Teilen

Die Kraftwerke Oberhasli gehören seit etwas mehr als hundert Jahren zu den wichtigen Stromproduzenten im Kanton Bern. Heute gehören ihr 13 Wasserkraftwerke mit acht Speicherseen. Mit Grimselstrom werden mehrere hunderttausend Menschen im Land versorgt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Durchschnittlich produzieren die KWO rund 2200 bis 2600 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Sie liefern rund sieben Prozent des gesamten Schweizer Stroms.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erkannten Fachleute die Eignung des Grimsel- und Sustengebiets für die Nutzung der Wasserkraft. Die Gegend hatte grosse Geländekammern, reichlich Niederschläge, einen stabilen Granituntergrund und grosse Gefälle auf kurzer Distanz, um Wasser turbinieren zu können.

Damals wollte man weg von der Kohle als Energieträgerin und die Elektrifizierung vorantreiben. Die Bernische Kraftwerke AG, heute BKW, zeigte Interesse an der Stromproduktion im Grimselgebiet. Die Bernischen Kraftwerke hätten dies gerne im Alleingang gemacht, doch die Politik forderte ein anderes Vorgehen. So wurden 1925 die Kraftwerke Oberhasli gegründet.

Auch heute steht wieder eine Energiewende an, hin zu erneuerbaren Energien. Wasserkraft ist in der Schweiz weiterhin ein Kernelement dieses Wandels. Die KWO verfolgt aktuell verschiedene neue Grossprojekte, so etwa den Neubau eines Speichersees im Triftgebiet und eine Erhöhung der Grimselstaumauer.