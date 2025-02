Lady Gaga gibt Gratis-Konzert an der Copacabana

Keystone-SDA

US-Sängerin Lady Gaga wird im Mai ein kostenloses Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben. "Ich wollte schon seit Jahren unbedingt für euch auftreten und war untröstlich, als ich vor Jahren absagen musste, weil ich im Krankenhaus lag", schrieb die 38-jährige Musikerin ("Poker Face", "Shallow") zu der Ankündigung auf Instagram. "Jetzt komme ich zurück, fühle mich besser als je zuvor und arbeite hart daran, dass diese Show eine wird, die ihr nie vergessen werdet."

(Keystone-SDA) Lady Gaga hatte 2017 einen geplanten Auftritt beim Musikfestival Rock in Rio aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Das kostenlose Konzert am 3. Mai gehört zu der Reihe «Todo Mundo no Rio» (Die ganze Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. «Ich habe keine Karten für das Konzert von Lady Gaga. Es ist offen und kostenlos», schrieb Rios Bürgermeister Eduardo Paes auf der Nachrichtenplattform X.

Im vergangenen Jahr war Superstar Madonna an der Copacabana aufgetreten. Zu dem Abschlusskonzert ihrer Welttournee «The Celebration Tour» kamen rund 1,6 Millionen Menschen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sorgten die Konzertbesucher für 293 Millionen Reais (etwa 54 Millionen Euro) zusätzlicher Einnahmen im Tourismussektor.