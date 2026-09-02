Langenthal richtet Kadettentage 2029 und 2030 aus

Keystone-SDA

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Die Stadt Langenthal wird 2029 und 2030 Gastgeberin der schweizerischen Kadettentage. Der Gemeinderat hat eine städtische Projektorganisation mit der Durchführung beauftragt.

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(Keystone-SDA) Die Kadettentage gibt es seit 1921. Aktuell beteiligen sich Kadettenkorps aus Burgdorf, Huttwil, Langenthal, Murten und Thun sowie der kantonale Kadettenverband Zürich an den Sport- und Musikwettbewerben für Kinder und Jugendliche.

Das Langenthaler Organisationskomitee wird von Hans Pfäffli präsidiert, wie die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die Kadetten sind eine der ältesten Jugendorganisationen des Landes. Sie wurden im 18. und 19. Jahrhundert als vormilitärische Ausbildung für Knaben an den Schulen ins Leben gerufen.

Heute sind sie längst moderne Sport- und Freizeitorganisationen für Jugendliche aller Geschlechter. Der Fokus liegt auf Breitensport, Outdoor-Aktivitäten, Musik und der Förderung von Sozial- und Führungskompetenzen.

Kadetten treten häufig bei lokalen Traditionen und Festen in Erscheinung, wie etwa am Thuner Ausschiesset. Die lokalen Vereine sind im Eidgenössischen Kadettenverband zusammengeschlossen.