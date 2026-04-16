Langenthal wählt Ende August neues Stadtpräsidium

Keystone-SDA

Die Langenthalerinnen und Langenthaler wählen am 30. August einen neuen Stadtpräsidenten oder eine neue Stadtpräsidentin. Es gilt, den in den Regierungsrat gewählten SP-Stadtpräsidenten Reto Müller zu ersetzen.

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(Keystone-SDA) Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 25. Oktober statt, wie die Stadtbehörden am Donnerstag mitteilten. Das hauptamtliche Stadtpräsidium wird im Majorzverfahren gewählt. Wahlvorschläge können bis am 1. Juli eingereicht werden.

Der amtierende Langenthaler Stadtpräsident, Reto Müller, schaffte Ende März die Wahl in die Berner Kantonsregierung. Er tritt deshalb Ende Mai als Stadtpräsident ab.

Bis die Wählerinnen und Wähler Ende August ein neues Stadtoberhaupt bestimmt haben, übernimmt Vizestadtpräsident Michael Schär (FDP) das Ressort Präsidiales sowie die Bereiche regionale Zusammenarbeit, Stadtmarketing und Tourismus.

Das Ressort Bau- und Planungswesen inklusive des Kommissionsvorsitzes wird neu von Patrick Freudiger (SVP) geführt. Alle übrigen Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre bisherigen Ressorts unverändert.

Die laufende Legislatur dauert bis Ende 2028. Dann kommt es zu Gesamterneuerungswahlen.