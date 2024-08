Langjährige Youtube-Chefin Susan Wojcicki 56-jährig gestorben

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) In ihrer Garage wurde die Suchmaschine Google perfektioniert, sie selbst war fast 20 Jahre am Aufstieg des US-Internetkonzerns massgeblich beteiligt – nun ist Susan Wojcicki im Alter von 56 Jahren gestorben.

Die langjährige Chefin der Videoplattform Youtube erlag ihrem Lungenkrebsleiden, wie ihr Ehemann Dennis Troper am Freitag auf Facebook mitteilte. Wojcicki führte Youtube, das Google 2006 gekauft hatte, ab 2014 bis zum vergangenen Jahr.

“Meine geliebte Ehefrau seit 26 Jahren und Mutter unserer fünf Kinder hat uns heute verlassen”, schrieb Ehemann Troper. Susan sei nicht nur seine beste Freundin und Lebenspartnerin gewesen, sondern auch ein “brillanter Kopf”, eine liebende Mutter und von vielen geliebte Freundin. Sie habe die vergangenen zwei Jahre Lungenkrebs gehabt.

Wojcicki arbeitete beim US-Computerriesen Intel, als sie 1998 ihre Garage in Menlo Park, Kalifornien, an ihre Freunde, die beiden Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page vermietete. Ein Jahr später stieg sie bei Google ein, als Mitarbeiterin Nummer 16 und erste Marketing-Managerin. Sie war an der Entwicklung der Bildersuche bei Google beteiligt, am Kauf von Youtube und der Werbeplattform Doubleclick. Im vergangenen Jahr gab sie den Posten bei Youtube ab.

Google-Chef Sundar Pinchai schrieb im Onlinedienst X, Susan sei “so wichtig für die Geschichte von Google wie niemand sonst”. Es sei schwer, sich die Welt ohne sie vorzustellen. Wojcicki sei ein “unglaublicher Mensch”, eine “Führungspersönlichkeit und Freundin” gewesen, die einen enormen Einfluss auf die Welt hatte. “Ich bin einer von unzähligen Googlern, die besser sind, weil wir sie kannten. Wir werden sie schmerzlich vermissen.”