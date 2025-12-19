Lastwagen überschlägt sich bei Unfall in Hallau SH
Bei einem Unfall ist ein Lastwagen am Freitagmorgen in Hallau eine Böschung hinuntergestürzt. Der LKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.
(Keystone-SDA) Der Fahrer konnte sich selbständig aus der Kabine befreien, teilte die Schaffhauser Polizei am Freitag mit. Ein Autofahrer sah den Lastwagen kurz nach 9 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte.
Wie sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Die Strasse zwischen Hallau und Wunderklingen blieb während mehrerer Stunden gesperrt.