Lastwagen überschlägt sich bei Unfall in Hallau SH

Keystone-SDA

Bei einem Unfall ist ein Lastwagen am Freitagmorgen in Hallau eine Böschung hinuntergestürzt. Der LKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Der Fahrer konnte sich selbständig aus der Kabine befreien, teilte die Schaffhauser Polizei am Freitag mit. Ein Autofahrer sah den Lastwagen kurz nach 9 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte.

Wie sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Die Strasse zwischen Hallau und Wunderklingen blieb während mehrerer Stunden gesperrt.