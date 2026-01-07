Lastwagen beschädigt 50 Meter Autobahnleitplanke bei Brittnau AG
Auf der Autobahn A2 bei Brittnau AG ist die massive Randleitplanke beschädigt worden: Ein unbekanntes Fahrzeug hat diese auf einer Länge von rund 50 Metern aus der Verankerung gerissen und niedergedrückt.
Die Kantonspolizei Aargau entdeckte den Schaden am Dienstagmorgen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Wer ihn wann verursacht hat, ist unklar. Laut der Polizei ist aber angesichts der Reifenspuren und des gesamten Schadensbildes davon auszugehen, dass ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt war.
