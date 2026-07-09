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Lastwagen erfasst Velofahrerin in der Stadt Bern

Keystone-SDA

Ein Lastwagen hat am Mittwochnachmittag in der Stadt Bern beim Abbiegen eine Velofahrerin erfasst und verletzt. Eine Ambulanz brachte die Frau in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lastwagenfahrer wollte im Monbijouquartier von der Schwarztorstrasse rechts auf die Monbijoustrasse abbiegen. Dabei erfasste er aus noch ungeklärten Gründen die in die gleiche Richtung fahrende Frau. Der Chauffeur blieb unverletzt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung vom Donnerstag schrieb.

Die Polizei sperrte den betroffenen Strassenabschnitt für rund drei Stunden. Allerdings missachteten einige Personen die Absperrung. Sie erschwerten dadurch die Arbeit der Einsatzkräfte, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei untersucht den genauen Unfallhergang.

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