Lastwagen kippt in Schmerikon SG in einem Kreisel um

Keystone-SDA

Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Freitagnachmittag in einem Kreisel in Schmerikon SG auf die Seite gekippt. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte, fuhr ein 48-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen, an den ein Anhänger gekoppelt war, beim Autobahnanschluss Schmerikon in einen Kreisel. Im Kreisel kippte der Lastwagen auf die Seite.

Verletzte gab es bei dem Unfall keine. Der Lastwagen wurde aber stark beschädigt, die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Der umgekippte Lastwagen blockierte den Kreisel, die Fahrzeugbergung wurde in der Mitteilung als aufwendig bezeichnet.