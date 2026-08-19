Lastwagen prallt auf Freiburger Autobahn in Leuchtsignalisation

Keystone-SDA

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Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag auf der A12 in Avry-devant-Pont FR frontal mit einer Leuchtsignalisation kollidiert. Verletzt wurde niemand. Die Beschilderung wurde dabei zerstört und eine Fahrspur musste vorübergehend gesperrt werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf dem Greyerzviadukt der A12, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte. Ein 47-jähriger Chauffeur war mit seinem Lastwagen von Bulle in Richtung Freiburg unterwegs, als er bei einer Baustelle nach rechts geriet und frontal mit der Leuchtsignalisation kollidierte.

Durch den Aufprall flogen Trümmerteile über die Brüstung der Überführung und auf die Fahrspuren. Die Kantonspolizei Freiburg hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.