The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lastwagen prallt auf Freiburger Autobahn in Leuchtsignalisation

Keystone-SDA

Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag auf der A12 in Avry-devant-Pont FR frontal mit einer Leuchtsignalisation kollidiert. Verletzt wurde niemand. Die Beschilderung wurde dabei zerstört und eine Fahrspur musste vorübergehend gesperrt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf dem Greyerzviadukt der A12, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte. Ein 47-jähriger Chauffeur war mit seinem Lastwagen von Bulle in Richtung Freiburg unterwegs, als er bei einer Baustelle nach rechts geriet und frontal mit der Leuchtsignalisation kollidierte.

Durch den Aufprall flogen Trümmerteile über die Brüstung der Überführung und auf die Fahrspuren. Die Kantonspolizei Freiburg hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft