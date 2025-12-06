Lastwagenfahrer bei Olten tot aus der Aare geborgen

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall am Freitagnachmittag ist ein Lastwagen zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen worden, wie ein Sprecher der Kantonspolizei am Samstag auf Anfrage sagte.

(Keystone-SDA) «Kurz nach drei Uhr wurde der Lastwagen mit Pneukranen geborgen», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Später folgte dann die Information, dass der Fahrer beim Unfall gestorben ist.

Die Bergungsarbeiten hätten sich aufwändig gestaltet, so der Polizeisprecher weiter. Das Brückengeländer musste nach dem Unfall wieder instand gesetzt werden. Gegen sechs Uhr am Samstag konnte die Brücke für den Durchgangsverkehr schliesslich wieder freigegeben werden.

Der Lastwagen sei von Olten in Richtung Winznau unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen das Geländer der Gösgenstrassen-Brücke durchbrach und in die Aare stürzte, hiess es von der Polizei. Das Fahrzeug versank komplett im Wasser. Gefährliche Güter seien im Lastwagen keine geladen gewesen.

Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.