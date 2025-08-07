The Swiss voice in the world since 1935
Leicht höhere Arbeitslosenquote in Basel-Stadt im Juli

Die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt ist im Juli leicht gestiegen. Sie betrug 4,3 Prozent, was eine Steigerung von 0,2 Prozentpunkten bedeutet. Im Kanton Basel-Landschaft blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,6 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schweizweit betrug die Quote 2,7 Prozent, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren bis Ende Juli 4418 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 164 mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Juni nahm die Arbeitslosenquote um 3,9 Prozent zu. Das Baselbiet zählte im Juli 4418 Arbeitslose und somit 11 Personen und 0,3 Prozent mehr als im Vormonat.

Im Stadtkanton waren im Juli 6691 Personen auf Stellensuche. Das sind 117 mehr als im Vormonat. Im Baselbiet suchten 6329 Menschen eine Arbeitsstelle und somit 16 mehr als im Juni.

Die Zahl der offenen Stellen sank in Basel-Stadt von 1491 auf 1272. Im Kanton Baselland sank sie von 1331 auf 1219.

