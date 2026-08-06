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Leicht mehr Arbeitslose in der Zentralschweiz

Die Arbeitslosenquoten haben sich im Juli in den Zentralschweizer Kantonen unterschiedlich verändert. Insgesamt waren 8590 Personen als arbeitslos gemeldet, 66 mehr als im Juni, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Bundes hervorgeht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Luzern stieg die Zahl der Arbeitslosen um 2 auf 4814, in Schwyz um 33 auf 1063 und in Zug um 76 auf 2044. In Zug führte dies zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote von 2,7 auf 2,8 Prozent. In Luzern und Schwyz blieb die Quote mit 2,0 respektive 1,1 Prozent unverändert.

In den drei weiteren Zentralschweizer Kantonen sank die Zahl der Arbeitslosen. In Uri ging sie um 29 auf 156 zurück, in Obwalden um 14 auf 218 und in Nidwalden um 2 auf 295. In Uri und in Obwalden sank die Arbeitslosenquote um je 0,1 Prozentpunkte auf 0,8 respektive 1,0 Prozent, in Nidwalden verharrte sie bei 1,2 Prozent.

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